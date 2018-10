China bevestigt arrestatie Interpol-baas

De Chinese overheid laat weten dat de grote baas van Interpol, Meng Hongwei, in de cel zit omdat de anticorruptie-autoriteit onderzoek naar hem doet.

Eind vorige maand reisde Meng Hongwei van het hoofdkantoor van Interpol in de Franse stad Lyon naar de Chinese hoofdstad Peking. Daar werd hij meteen na zijn aankomst gearresteerd. Zo meldt de South China Morning Post.

De arrestatie zou kaderen in een onderzoek van de anticorruptie-autoriteit, maar over de precieze aanklachten is er nog geen duidelijkheid. De Chinese overheid heeft ook nog geen verdere toelichting gegeven.

De echtgenote van Meng Hongwei verklaarde zaterdag nog dat ze dacht dat haar echtgenoot in gevaar is. Ze riep de internationale gemeenschap op om op te treden. De vrouw staat onder politiebescherming.

Zaterdag nog vroeg Interpol China officieel om uitleg over de vermiste voorzitter.