Bulgaarse journaliste vermoord na uitzending over corruptie

De 30-jarige Bulgaarse journaliste Viktoria Marinova is dood teruggevonden aan de oever van de Donau in het stadje Roese. Ze deed onderzoek naar onder meer mogelijke fraude met Europese fondsen.

Marinova kwam zaterdag om het leven door wurging. Volgens lokale media werd ze eerst verkracht, dan mishandeld en vervolgens gewurgd. Haar persoonlijke bezittingen waren verdwenen. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van de feiten.

Volgens de Europese Federatie van Journalisten maakte Marinova eind vorige maand nog een uitzending van haar onderzoeksprogramma Detector, waarin mogelijke corruptie met Europees geld aan bod kwam. Twee journalisten die in die uitzending aan bod kwamen, werden eerder gearresteerd door de Bulgaarse politie.

De OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, dringt aan op een snel en grondig onderzoek. ‘Er moet uitgeklaard worden of deze aanval verbonden is met haar werk, zegt Harlem Désir, die voor de OVSE de mediavrijheid in de gaten houdt.

Hij merkt nog een toename van geweld tegen vrouwelijke journalisten op.

‘Dit is de vierde brutale moord op een journalist in een lidstaat van de Europese Unie sinds 2017. De daders en hun sponsoren zijn er duidelijk op uit om het hele beroep te intimideren’, zegt Ricardo Gutiérrez, de secretaris-generaal van de Europese Federatie van Journalisten.

De drie eerdere moorden waren op Kim Wall in Denemarken, Daphne Caruana Galizia in Malta en Jan Kuciak in Slovakije.