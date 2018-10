Bewoners ‘vergeten’ wijk willen dringende aanpak van hun buurt: “Wij wonen in de achtertuin van het stadhuis. Doe er iets aan!”

Oostende -

Het ijzer smeden terwijl het heet is, noem je dat. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht hebben de bewoners van de Oud-Hospitaalwijk zich verenigd in hun ongenoegen over de toestand van hun buurt. Ze zullen een lijst met hun grieven en voorstellen overmaken aan de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen.