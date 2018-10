SPELERSBEOORDELING. Alleen maar uitblinkers bij Standard, twee gebuisden bij Club Brugge

Club Brugge is niet langer ongeslagen. Op het veld van Standard zat het nooit echt in de match en ging het kansloos onderuit. Bij Blauw-Zwart waren er dan ook geen uitblinkers, maar een rist spelers met een nipte voldoende. Twee spelers zakten helemaal door de mand. Aan de overzijde was het vechten om de hoogste score te krijgen, die was uiteindelijk voor Marin.