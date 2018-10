Baas van Belgische Hells Angels wordt drummer in band Mooi en Meedogenloos-ster

The Bad and The Beautiful. Heel lang hebben Ronn Moss en Fabrizio Muto niet hoeven nadenken over een groepsnaam. “En het spreekt voor zich dat ik de knapste van de bende ben”, zegt Muto lachend. De duizenden vrouwen die zich de voorbije decennia aan de voeten wierpen van Moss – beter bekend als Ridge Forrester in Mooi en Meedogenloos – zullen hem met graagte tegenspreken.

Genkenaar Muto ziet het helemaal zitten, ook al raakte hij vijftien jaar lang geen drumstok aan. Vroeger, in zijn jeugdjaren ...