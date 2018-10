ANALYSE. Kampioenenvoetbal van Standard… en Club Brugge was niet eens zó slecht

Was Club Brugge nu zo slecht of was Standard nu zo goed? Het was het tweede. De Rouches overspeelden Club Brugge dat geen antwoord vond. Het werd net als in de Champions League 3-1 maar het had lastiger dan tegen Atlético Madrid. Een Standard op zijn best toonde zich sneller, slimmer en sterker dan Club Brugge dat ook zijn kansen kreeg. Zo zagen we de beste wedstrijd van het seizoen.