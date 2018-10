Zulte Waregem verloor thuis tegen Anderlecht zijn zevende wedstrijd op een rij. Essevee keek bij het verstrijken van de reguliere speeltijd tegen een dubbele achterstand aan, maar toch had het nog een punt kunnen pakken. Nadat Buffel in de 93e minuut voor de aansluitingstreffer zorgde, kreeg Zulte Waregem nog een vrije trap in de 94e minuut. De vrijstaande Baudry kreeg een uitgelezen kans om een onverhoopt punt uit de brand te slepen, maar kopte in het zijnet.