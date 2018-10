Club Brugge verloor voor het eerst dit seizoen in de eigen competitie. Standard was op Sclessin met 3-1 te sterk. Voor de rust waren de Rouches heer en meester, al duurde het bijna 40 minuten vooraleer Carcela de ban brak. Vroeg in de partij was Emond al dicht bij een doelpunt, nadat Letica knullig de bal cadeau gaf aan de spits. De Kroatische doelman zette zijn foutje echter meteen recht met een sterke save op de kopbal van de aanvaller van Standard.