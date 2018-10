AA Gent-assistent Peter Balette brengt het rustinterview naar een hoger niveau: “Mijn stem is nu al weg”

“Je bent kwaad, hé?” Een kwade blik, tien seconden stilte en een veelzeggend antwoord: “Moet ik daar antwoord opgeven?” Terwijl normaal de interviews in de rust bol staan van de clichés tilde Gents assistent-trainer Peter Balette het rustinterview naar een nieuw niveau. Hij straalde woede uit, vooral dan richting de spelers van Gent.

“We kunnen tegen hen schreeuwen, maar mijn stem is nu al weg.” En: “we moeten als ploeg acteren, dat doen we niet. Hopelijk starten we in de tweede helft wel met goede bedoelingen. Dat was nochtans in de eerste helft ook zo, maar het kwam er niet uit.”

Waar het fout liep, wilde de journalist van Play Sports nog weten. “Dat zal na de match door iedereen op verschillende manieren geanalyseerd worden. Maar als je in een blok staat en niet vooruit verdedigt, dan ga je achteruit en loop je in een val. Nochtans hadden we daar vooraf duidelijke afspraken over gemaakt. Dit was te vermijden.”