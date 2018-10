Containerschepen botsen in Middellandse Zee: brandstof gelekt in zee

Twee containerschepen zijn zondag op de Middellandse Zee bij Corsica tegen elkaar gebotst. Een van de twee zeereuzen heeft daarbij averij opgelopen, zo hebben de Franse autoriteiten laten weten.

Het Cypriotische containerschip CLS Virginia heeft een barst van verscheidene meters in de romp. Door de barst is brandstof van het schip gelekt, en in het water is een olievlek van 300 meter breed en bijna een kilometer lang te zien. Volgens de maritieme prefectuur in Toulon is de olievlek stabiel. Maandagochtend wordt met materiaal uit Frankrijk en Italië gestart met het opkuisen van de olie.

In de twee schepen vielen geen gewonden.

De CLS Virginia lag voor anker op 28 kilometer ten noordwesten van de Corsicaanse kust toen het Tunesische transportschip Ulysse ertegen voer. Volgens een bron dicht bij het onderzoek, voer het transportschip mogelijk te snel in verhouding met zijn reactiecapaciteit. De weersomstandigheden waren gunstig op het moment van de botsing.

Een gerechtelijk onderzoek zal worden opgestart om uit te maken wie verantwoordelijk is voor de botsing.