Malaise bij AA Gent: Limbombe baalt als een stekker op de tribune, Verstraete sakkert over “kinderlijk” spel

De crisis bij AA Gent blijft duren na een zware 1-5-pandoering tegen. Birger Verstraete was zeer kwaad na de nederlaag. “We hadden een plan, maar dat is niet verlopen zoals we wilden. We pakken die tegengoals erg kinderlijk… Echt kinderlijk. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dit is pijnlijk voor iedereen. Bestuur, staf, spelers, supporters… Het is onaanvaardbaar.”

“We hadden de wedstrijd van Genk tegen Sarpsborg goed geanalyseerd, maar dan sta je na een half uur al 3-0 achter…. Dat kan zo niet. Maar goed, het is gemakkelijk om nu frustraties te uiten. Maar er is slechts één manier om hier uit te geraken: kei hard werken. Want zo’n match wil ik niet meer meemaken.”

De spelers van Gent bewijzen hun trainer hier geen goede zaak mee. “Ik kan daar niet meer over zeggen. Maar als je 1-5 krijgt van Genk... Dan is het misschien makkelijk om naar de coach te kijken, maar nu heeft iedereen ook gezien dat er nog wel andere problemen zijn.”

Vadis: “Wil geen dingen zeggen waar ik spijt van krijg”

Vadis Odjidja stond er maar beteuterd bij na de 1-5 nederlaag tegen Racing Genk. “Ik weet niet goed wat zeggen. Ik wil geen dingen zeggen waar ik spijt van krijg. Er zit meer in deze ploeg. Dat moeten we nu gaan analyseren.”

Tijdens de rust had Peter Balette zich al enorm kwaad gemaakt op de spelers, ook Birger Verstraete viseerde zijn ploegmaats. Maar Vadis Odjidja wilde niet zeggen dat er een mentaliteitsprobleem is. “Voor de wedstrijd wilde iedereen er iets mooi van maken. Na de wedstrijd is het makkelijk om te zeggen dat er te veel druk is of om andere excuses in te roepen. Maar we moeten professioneel zijn en onze job doen. We stonden snel 3-0 achter, dan wordt het moeilijk, hé. Na dat doelpunt hadden we wat hoop, maar de rode kaart drukte die de kop in. In de tweede helft hebben we het nog wel geprobeerd, maar het was moeilijk met een man minder.”

Limbombe

Terwijl zijn ploegmaats in de tweede helft helemaal onderuit gingen tegen Genk, keek Stallone Limbombe toe vanuit de tribune. De rechtsbuiten stond vorig week nog in de basis tegen Antwerp (2-2) en gaf toen de assist voor de 0-1 van Sigurd Rosted. Tegen Genk werd Limbombe bij de rust vervangen en naar de tribune gestuurd. Tot zijn grote frustratie…

