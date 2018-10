6,3 miljoen bezoekers, 7,5 miljoen liter bier: Oktoberfest loopt op z’n einde

In München loopt zondag het Oktoberfest op zijn eind. In totaal trokken tussen 22 september en 7 oktober 6,3 miljoen mensen naar het bierfeest, die tezamen 7,5 miljoen liter bier dronken.

Door het mooie nazomerweer klokte het Oktoberfest op de Theresienwiese in München - door de locals ‘Wiesn’ genoemd - af op 100.000 bezoekers meer dan vorig jaar. Tegenover vorig jaar ging er evenveel bier over de toonbank, terwijl de consumptie van niet-alcoholische dranken met 10 procent steeg, aldus de organisatoren. “Het was een super-Wiesn”, zei assistent-burgemeester van München en coördinator van het Oktoberfest, Josef Schmid.

Het aantal geregistreerde misdaden daalde met 10 procent, maar de feestelijkheden werden dit jaar wel overschaduwd door de dood van een bezoeker. Die kwam in een gevecht terecht en overleed aan een slag op het hoofd.

Onder de vele bezoekers bevonden zich dit jaar ook Bill en Hillary Clinton, die omringd door een groep politieagenten een “Mass” - een liter bier - bestelden in de populaire Kaefer-biertent.