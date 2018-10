Gruwelijke ontdekking: vijftiger vermoord in eigen appartement met messteek in hals

De politie heeft zondagnamiddag het levenloos lichaam van een vijftiger aangetroffen in een appartement in Serraing. Het slachtoffer werd omgebracht met een messteek in de hals. Dat meldt het parket.

Het slachtoffer werd aangetroffen in zijn appartement aan de rue Ferrer in Seraing. Dat is vernomen van het parket van Luik. De vijftiger had meerdere messteken gekregen ter hoogte van zijn keel. De dader is nog niet opgepakt.

Volgens Nord Eclair was het de partner van het slachtoffer die de gruwelijke ontdekking deed. De vrouw was even in de badkamer. Toen ze daar klaar was, trof ze het slachtoffer levenloos aan op de grond met een mes in zijn hals geplant. Nog volgens de vrouw stond hun voordeur open, maar heeft ze niemand horen binnenkomen of buitengaan.

Verdere info ontbreekt.