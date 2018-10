Nainggolan en Inter boeken gevleide overwinning, met dank aan Icardi

Internazionale heeft zondagavond de achtste speeldag in de Serie A afgesloten met een 1-2 zege bij SPAL. Radja Nainggolan stond de hele partij tussen de lijnen bij de Milanezen, die naar de derde plaats in de tussenstand klimmen. Voor SPAL was het de vijfde nederlaag in zes duels. Het team uit Ferrara staat veertiende.