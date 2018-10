Patro Eisden Maasmechelen bereikt princiepsakkoord voor overname met Iraniër Azimi

Maasmechelen - Patro Eisden Maasmechelen heeft een princiepsakkoord bereikt met de Iraniër Salar Azimi omtrent de overname van de club. De Oost-Limburgers maakten het nieuws zondag zelf bekend op hun website.

“De volgende dagen wordt het princiepsakkoord, dat zaterdagavond werd bereikt, in detail uitgewerkt”, aldus de club. Salar Azimi raakte bekend via het VIER-programma The Sky Is The Limit. Na een opleiding bedrijfsmanagement begon Azimi te investeren in telecomzaken, horeca en vastgoed. Op die manier schopte hij het tot multimiljonair. Hij werkte zich uiteindelijk op van asielzoeker tot multimiljonair.

Sportief loopt het momnteel goed met Patro, dat zondag - onder het oog van Azimi - met 1-3 won Berchem. De ploeg van trainer Stijn Stijnen staat op een vijfde plek in tweede amateurklasse B.

De voorbije zomer geraakte de club in woelig water, nadat de Tongerse rechtbank van koophandel de vzw achter de club had laten doorlichten. Daaruit bleek dat Patro op een schuldenberg van zo’n 2,9 miljoen euro zat. Er waren ook vermoedens van gesjoemel met handtekeningen voor de volmachten. De voorzitter van de club, de Brits-Chinese investeerder Wayne Woo, zocht namelijk een overnemer, maar wilde de club overdragen aan een zakenpartner.

Vijf leden van de vzw spanden vervolgens een procedure in kort geding aan, omdat ze niet akkoord waren met de gang van zaken. Vorige maand raakte bekend dat het parket van Limburg een opsporingsonderzoek was gestart naar het reilen en zeilen binnen de club. Zo kreeg Patro Eisden Maasmechelen ook al speurders van de federale gerechtelijke politie over de vloer.