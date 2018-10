PSG laat geen spaander heel van Denayer en Lyon: Mbappé scoort vier keer in dertien minuten

Paris Saint-Germain heeft zondagavond Olympique Lyon op forfaitcijfers getrakteerd tijdens de afsluiter van de negende speeldag in de Ligue 1. Grote held in de 5-0 zege van de Parijzenaars was Kylian Mbappé met vier treffers. Bij PSG stond Thomas Meunier aan de aftrap, bij Lyon was er een plek voor Jason Denayer in de basiself. Beide Rode Duivels speelden het hele duel.

Mbappé schitterde een eerste keer na negen minuten door een strafschop af te dwingen. Neymar zette de elfmeter om, waarna de show van de Franse tiener pas net kon beginnen. Na rust scoorde Mbappé in dertien minuten vier keer (61., 66., 69. en 74.). Voor de pauze waren beide teams al tot tien herleid na rode kaarten voor Kimpembe (32.) en Tousart (45.+1).

Kylian Mbappé scored four goals in EXACTLY 13 minutes ?? pic.twitter.com/3NlVvGmrkI — SportsCenter (@SportsCenter) 7 oktober 2018

In de tussenstand in Frankrijk behoudt PSG zijn maximum van 27/27. Een tegenvallend Lyon kampeert met 14/27 op de zesde plaats.

4 – Kylian Mbappé is the youngest player (19 years and 9 months) to score 4 goals in one game in Ligue 1 over the last 45 seasons. Precocity. pic.twitter.com/W2ZC4ngbrE — OptaJean ?? (@OptaJean) 7 oktober 2018

Kylian Mbappé's first-team career for club & country:



• 135 games

• 67 goals

• 37 assists

• 3 hat-tricks



Turns *checks notes* 20 years old in December. ?? pic.twitter.com/txYaXudcde — Squawka Football (@Squawka) 7 oktober 2018