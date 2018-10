Profwielrenner Jimmy Duquennoy (23) sterft thuis naast zijn vriendin: “Plots keek hij me aan met ogen die om hulp smeekten”

Hij was wat vermoeid de jongste weken. Maar een bloedtest gaf niets abnormaals aan. Dus trainde profwielrenner Jimmy ­Duquennoy (23) uit Doornik ­gewoon verder. Tot vrijdagavond. Thuis in zijn zetel bezweek hij aan een hartstilstand. Vriendin Sally, met wie hij tv zat te kijken, zag ­alles gebeuren. “Plots verstikte en verstijfde hij helemaal.” Het overlijden is helaas het zoveelste op rij. Dokter Tom Teulingkx, verbonden aan de Belgische wielerbond, luidt de alarmbel. “Er begint zich een patroon te vormen”, klink het.

“Cupido” noemden Jimmy Duquennoy en Sally Carnoy haar: de gemeenschappelijke vriendin die hen anderhalf jaar geleden aan elkaar had voorgesteld. De fixer van een – veel te korte – pracht­relatie. “Wij waren niet alleen een koppel, maar ook beste vrienden”, zegt ­Sally. “De verbondenheid tussen ons twee was zo groot. Al vanaf het begin van onze relatie waren wij ongelooflijk gelukkig samen. En ook toen we een jaar geleden gingen samenwonen… Een nest van liefde, noemde hij dat. Hij was er zo trots ...