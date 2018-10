In het kleinste stadje van het land kreeg de burgemeester plots te maken met muiterij

Mesen -

Het scheelde niks of er waren geen verkiezingen in Mesen. Geen avance, dachten ze daar, opkomen tegen Sandy Evrard. De populairste burgemeester van het land. Mister 75 procent. En dan was er toch plots een oppositielijst. Meer, de helft van Evrard zijn schepencollege liep over. Er waren weliswaar maar twee schepenen in Mesen, maar toch. De burgemeesterlijke zenuwen staan ­gespannen. “Zo laf, gaan lopen met de geheimen van de meerderheid.”