Waarom het in Antwerpen alleen nog maar gaat om wie het met wie doet

Antwerpen -

“Een stem voor Vlaams Belang, is een stem voor links.” “Een stem voor Groen, is een stem voor Open VLD.” “PVDA is de enige stem tegen N-VA.” In de laatste week voor de gemeenteraadsverkiezingen halen de partijen in Antwerpen alle strategische argumenten boven om de onbesliste kiezers nog te overtuigen. Voor burgemeester Bart De Wever is het erop of eronder.