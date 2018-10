Heeft de benoeming van Brett Kavanaugh nu ook echt gevolgen voor de VS? Jazeker, en zelfs zware

Het is gebeurd: de zwaar gecontesteerde Brett Kavanaugh is benoemd tot opperrechter. De vraag of hij schuldig is aan seksueel misbruik, is niet meer aan de orde. De vraag is vooral: hoe moet het nu verder met de VS? Want de episode heeft de Amerikanen geconfronteerd met zichzelf. “Dit land wordt uit elkaar gescheurd. Zo kan het echt niet verder.” Een blik op een donkere toekomst in vier vragen.