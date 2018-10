Honderden politieauto’s te vervuilend, maar zonder boete in lage-emissiezones

Een op de zes auto’s van de federale politie is te vervuilend om in de Brusselse en Antwerpse lage-emissiezones te rijden. Toch betalen ze geen boetes, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag. Er wordt voor de politie een uitzondering gemaakt.

In Brussel staan 550 dienstvoertuigen op een witte lijst, en in Antwerpen gaat het om nog eens 280 voertuigen. Sommige wagens staan op de twee lijsten om aan de boetes te ontsnappen.

Een woordvoerster van de politie zegt dat de regeling “juridisch voorzien” is en dat de politie in de toekomst zo veel mogelijk zal investeren in benzine- en hybridewagens, maar Florent Platteeuw van politievakbond VSOA vindt het een schande. “De burger moet bij een inbreuk in Brussel meteen 350 euro ophoesten. In Antwerpen kost de eerste boete maar 150 euro. En moet de overheid niet juist het goede voorbeeld geven in plaats van met auto’s rond te blijven tuffen die soms 18 jaar oud zijn?”