Proces van Schellebellemoord van start

Gent / Wichelen - Het proces over de zogenaamde Schellebellemoord gaat maandag van start in Gent. In de zaak rond de moord, die plaatsvond in 2011, werd de 77-jarige opdrachtgever Prosper Van der Borght niet doorverwezen naar het hof van assisen. De advocaat van Van der Borght, Kristiaan Vandenbussche, overweegt om naar het Europees Hof in Straatsburg te stappen.

Prosper Van der Borght werd ervan verdacht samen met zijn dochter Berlinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamd te hebben om zijn zoon te vermoorden. Eddy Van der Borght werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De zaak werd door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) niet doorverwezen naar het assisenhof, maar naar de correctionele kamer van Dendermonde waar de nu 77-jarige Prosper Van der Borght werd veroordeeld tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda kreeg 24 jaar en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen in beroep, maar met de vraag om berecht te worden door het hof van assisen.

De advocaten van Prosper Van der Borght, Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde, vonden dat er een overgangsfase had moeten plaatsvinden toen de wet Potpourri II -over de doorverwijzing naar een correctionele rechtbank in plaats van een assisenhof- in werking trad. “Wij stonden klaar om onze verdediging te voeren voor het hof van assisen, tot we plots te horen kregen dat we voor een correctionele rechtbank moesten verschijnen”, meent advocaat Vandenbussche.

“Vier maanden tijd”

Toch verklaarde het hof zich in mei dit jaar bevoegd en wordt maandag van start gegaan met de pleidooien omtrent het horen van getuigen. Het Hof van Cassatie heeft inmiddels de argumenten van Vandenbussche en Vandenbogaerde om alsnog voor het hof van assisen te verschijnen, verworpen. “Maandag gaat het proces inderdaad door”, bevestigt advocaat Vandenbussche. “We gaan het hof vragen een tiental getuigen te laten horen. Maar tegelijk hebben we nu vier maanden tijd om ons te beraden om naar het Europees Hof in Straatsburg te stappen en daar die beslissing omtrent de bevoegdheid aan te vechten.” Inmiddels is de incestueuze relatie tussen vader en dochter voorbij. “De twee wonen nog wel onder hetzelfde dak, maar dochter Belinda heeft inmiddels een nieuwe vriend”, beaamt Vandenbussche.

Frank Scheerlinck, advocaat van schutter David C., sluit zich daarbij aan en beraadt zich eveneens om naar het Europees Hof te stappen. Maandag zal hij echter geen getuigen vragen. “In eerste aanleg is op mijn vraag kleindochter Candy geweest. Dat is voor mij voldoende.”