Na dodelijke aardbeving: Haïti getroffen door zware naschok

Het noorden van Haïti is zondagavond (lokale tijd) opgeschrikt door een zware naschok, een dag na de aardbeving waarbij minstens twaalf mensen om het leven kwamen.

De nieuwe beving had een magnitude van 5,2 en het epicentrum lag op 16 kilometer van de stad Port-de-Paix.

Dat is dezelfde regio waar zaterdag een beving twaalf dodelijke slachtoffers maakte. Tientallen tot honderden mensen raakten gewond bij die aardbeving. Die had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Er volgden kort nadien twee lichtere nabevingen.

Het straatarme Haïti werd in 2010 door een aardbeving van 7 op de schaal van Richter getroffen. Daarbij kwamen meer dan 220.000 mensen om het leven. Nog altijd is de schade van toen niet helemaal hersteld: een deel van de bevolking woont nog altijd in tijdelijke onderkomens. De economische en politieke toestand is gespannen. President Jovele Moïse riep zaterdag op tot kalmte.