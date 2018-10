Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Zie je, Standard is titelkandidaat”

Dáárom zette onze krant bij aanvang van het seizoen Standard als titelkandidaat. Om wat we gisteren te zien kregen. De Rouches hebben zó veel individuele kwaliteit dat ze aan de hand van Michel Preud’homme gerust de titel mogen ambiëren. Wat we gisteren op Sclessin zagen, was het beste wat we dit seizoen al in de Jupiler Pro League mochten aanschouwen. De aangenaamste wedstrijd en de beste ploegprestatie. Club Brugge was niet best, maar ook helemaal niet zó slecht om van een collectieve offday te spreken. Standard speelde gewoon overrompelend. Sneller, slimmer en sterker. Als we het over pure kwaliteit hebben, is alleen RC Genk een mogelijke concurrent voor de titel. Club Brugge stelt daar zijn maturiteit en teamspirit tegenover, ­Anderlecht is ondanks de zege van gisteren nog zoekende.