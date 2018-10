Vrouw eist kat op na liefdesbreuk: ex moet 50 euro per dag dat hij huisdier bij zich houdt

Gent - Een liefdesbreuk mondt al te vaak uit in ruzie. Over het huis, over de kinderen, over geld… Maar ook over huisdieren, zo blijkt nu een rechter in Gent een 31-jarige man een dwangsom van 50 euro heeft opgelegd per dag dat de kat van de voormalige geliefden niet bij zijn ex mocht wonen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Arie Zoontjes (31), een naar Zwijnaarde uitgeweken Nederlander, en zijn vriendin gingen na zes jaar uit elkaar. De twee woonden sinds 2016 samen in een huurappartement. Na enkele maanden kochten de twee een kat, via een particulier op de website marktplaats.nl. Voor 60 euro. “Maar dat betaalden we cash, daar staat niets van op papier”, verklaart de man in Het Laatste Nieuws. “Mijn vriendin betaalde voor het chippen van de kat bij de dierenarts. Ik vermoed ongeveer 50 euro. Zij liet Kufo (de naam van de kat, nvdr.) ook registreren. Het dier werd ingeschreven op mijn adres, want mijn vriendin was nog niet bij me gedomicilieerd, maar haar naam stond in het kattenpaspoort.”

De twee gingen in augustus van vorig jaar uit elkaar. Enkele maanden later kregen ze ruzie over meubels en eiste de vrouw ook de kat op. “Ze had er vijf maanden niet naar omgekeken. Ik dacht dus dat ze de kat niet meer wilde, en ik wilde Kufo niet meer afstaan.”

Enkele weken later moest Zoontjes voor de vrederechter verschijnen. Een bemiddeling draaide echter op niets uit en er volgde een echt proces. Een rechter moest uitmaken wie de rechtmatige eigenaar van het dier was. “Ik dacht dat ik me geen zorgen moest maken”, aldus Zoontjes. Tot het vonnis volgde. “Ik moest de kat afstaan en elke dag dat ik Kufo bij mij hield, zou me 50 euro kosten. In beroep kan ik niet gaan. Het proces en mijn advocaat hebben me nu al meer dan 2.000 euro gekost.”