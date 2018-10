Chinese president plant bezoek aan Noord-Korea

De Chinese president en partijleider Xi Jinping plant volgens de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in kortelings een bezoek aan Noord-Korea. De Noord-Koreaanse machthebber Kim Jong-un zal naar Rusland reizen, zo zei Moon maandag volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op een bijeenkomst van zijn regering in Seoel.

De Zuid-Koreaanse leider zag ook de mogelijkheid van een top tussen Noord-Korea en Japan. Datums en andere details van de diplomatieke activiteit noemde Moon niet.

Zijn verrassende uitlatingen volgen op gesprekken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zondag in Pyongyang twee uur lang met Kim heeft gevoerd. Een en ander wijst er volgens Moon op dat er binnenkort een nieuwe topontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump kan komen.

Pompeo zelf en Trump lieten weten dat het een “goede ontmoeting” was en dat “vooruitgang is geboekt”. Het hoofd van de Amerikaanse diplomatie wordt vandaag in Peking verwacht, nadat hij in Seoel Moon heeft ingelicht over zijn gesprekken in Pyongyang. Van Chinese zijde is geen bezoek van Xi aan Noord-Korea aangekondigd.