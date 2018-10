Sadistisch koppel veroordeeld voor martelen en vermoorden van meerdere vrouwen in ‘horrorhuis’ in Duitsland

In Duitsland is een gruwelijke rechtszaak afgerond. Een man en een vrouw zijn er veroordeeld voor het misbruik en de foltering van minstens acht vrouwen. Bijkomend kregen ze een straf voor moord, omdat twee slachtoffers overleden aan hun verwondingen.

Met behulp van advertenties in lokale kranten slaagden Angelika Wagener (49) en haar voormalige echtgenoot Wilfried Wagener (48) er jarenlang in om vrouwen naar hun huis nabij Höxter, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, te lokken.

In het ‘horrorhuis’ werden de vrouwen zwaar gemarteld. Ze kregen slagen en elektrische schokken. Ze werden verbrand en werden bespoten met pepperspray. Zelfs hun haren werden uitgetrokken, zo blijkt uit de documenten van de rechtbank. Twee van de slachtoffers overleden aan hun verwondingen.

Wagen met pech

De zaak kwam in april aan het licht toen het koppel een 41-jarige vrouw naar hun huis wilde brengen. Onderweg kregen ze pech met hun wagen. Maar toen ze aan het wachten waren op een taxi, ging de gezondheidstoestand van het slachtoffer sterk achteruit.

De twee beslisten een ambulance te bellen, maar de vrouw overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Omdat het personeel gealarmeerd was door haar verwondingen, werd de politie ingelicht.

Gevangenis en psychiatrie

Tijdens de rechtszaak legde het koppel vooral de schuld bij elkaar. Angelika Wagener verontschuldigde zich bij de slachtoffers, terwijl Wilfried Wagener verklaarde “dat hij niet wist wat juist en wat fout was”.

Zij heeft een gevangenisstraf van dertien jaar gekregen. Hij moet voor elf jaar naar een psychiatrische instelling.