Nieuwe oplichting per telefoon: verzekeringsmaatschappij belt om te zeggen dat je boete moet betalen

Oplichters hebben een nieuw alter ego in gebruik genomen om ons in de val te lokken. Na onder meer energieleveranciers en de Nationale Loterij doen ze zich nu voor als verzekeringsmakelaars, zo blijkt uit een getuigenis bij RTL. “Ze zeiden me dat ik een boete moest betalen”, klinkt het.

De telefoon van Dimitri’s vriendin ging toen ze zaten te eten. “Ze heeft de gsm op luidspreker gezet, maar we hebben niet meteen verstaan wie we precies aan de lijn hadden”, zegt de man bij RTL. “De dame aan de lijn deed zich voor als iemand van onze verzekeringsmaatschappij. Ze sprak goed Frans, maar het telefoonnummer was niet zichtbaar.”

Het was de vrouw er duidelijk om te doen om haar doelwit angst aan te jagen. “Ze zei mijn vriendin dat ze een flitsboete had gekregen, ze zou ergens 95 kilometer per uur gereden hebben waar ze maar 50 mocht. Ze moest dus meteen een boete van 500 euro betalen.”

Geluk bij een ongeluk: de vriendin van Dimitri had enkele jaren eerder een zware boete gekregen voor te snel rijden. "Ze let er nu dus extra op. En het is onmogelijk dat ze zoveel te snel gereden zou hebben. We hebben haar dan gevraagd welk voertuig geflitst is. Een BMW, zei ze. Maar die hebben we helemaal niet. Toen hadden we door dat er iets niet klopte. Toen we de vrouw vroegen wie ze was, lachte ze en legde ze af.”

Geld heeft het Dimitri niet gekost, maar hij wil de Belgen wel waarschuwen. “Als ik er niet geweest was, zou het kunnen dat ze gewoon betaald zou hebben. Er zijn zeker mensen die zich zullen laten oplichten.”

Voor alle duidelijkheid: een verzekeringsmaatschappij komt niet tussenbeide bij een proces-verbaal voor te snel rijden. In dat geval krijg je een brief van de politie met een overschrijvingsformulier erin.