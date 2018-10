Zet je gsm in ‘automodus’: nieuwe campagne roept op om smartphone onderweg links te laten liggen

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft een campagne opgestart die automobilisten ervan moet overtuigen om de smartphone niet te gebruiken achter het stuur. In de maandag gelanceerde Beloofd!-campagne krijgen de autobestuurders tips om hun gsm tijdens het rijden in ‘automodus’ te zetten.

Volgens een onderzoek van de VSV vinden bijna negen op de tien Vlaamse automobilisten (87 procent) hun eigen smartphonegebruik tijdens het rijden een probleem, terwijl meer dan 7 op de 10 (72 procent) bestuurders hun toestel minder zouden willen gebruiken. Ook zegt 32 procent al eens te hebben meegemaakt dat het eigen telefoongebruik tot gevaarlijke situaties in het verkeer leidt.

Om bestuurders te helpen om aan de verleiding van de smartphone te weerstaan, stelt de VSV nu voor om met het toestel in ‘automodus’ te gaan. Dat kan door de gsm buiten handbereik te leggen, of op de functie ‘niet storen’ of op stil te zetten. Daarnaast behoort ook handsfree bellen tot de opties.

Tot 4 november zullen de automobilisten met wegaffiches en radiospotjes gewezen werden op die mogelijkheden. Voor die campagne worden ook de bekende Vlamingen Axel Daeseleire, Staf Coppens, Tine Embrechts en Danira Boukhriss Terkessidis ingezet. Tot slot worden er ook advertenties verspreid via sociaalnetwerksites en www.beloofd.be.

“De bereidheid om zich veiliger te gedragen is er wel, alleen doet men het nog te weinig. Met de Beloofd!-campagne helpen we automobilisten om de daad bij het woord te voegen” zegt Werner De Dobbeleer, de woordvoerder van VSV. Meer informatie vindt u terug op www.veiligverkeer.be.