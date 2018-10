Hoogspanning bij AA Gent: Vanderhaeghe hoorde nog niets, Ivan De Witte voert vandaag “enkele gesprekken”

Hoe lang duurt het nog eer de wegen van AA Gent en Yves Vanderhaeghe scheiden? Vanderhaeghe zelfde hoorde nog niets en voorzitter Ivan De Witte wil voorlopig niets kwijt over een mogelijk ontslag. Hij liet wel weten vandaag “enkele gesprekken” te voeren.

De pijnlijke thuisnederlaag van de Buffalo’s tegen Racing Genk (1-5) is voor Vanderhaeghe meer dan waarschijnlijk de druppel te veel. Deze ochtend kwam voorzitter Ivan De Witte aan bij de Ghelamco Arena. Het achterste van zijn tong liet hij niet zien. “Ik moest vannacht even bekomen van de emoties. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus De Witte, die na de nederlaag een gesprek had met boze fans. Vandaag voert hij in elk geval “enkele gesprekken”. Waar die precies over gaan en met wie die zijn wilde hij nog niet kwijt, “maar ik ben er zeker van dat wij hier uit komen”

Voorzitter Ivan De Witte Foto: ssg

Vorig seizoen voerde Vanderhaeghe de Buffalo’s van de veertiende naar een vierde plaats in de rangschikking, maar nu staat Gent pas zevende in het klassement. Daarenboven was de klik tussen het bestuursduo De Witte-Louwagie en de trainer er nooit. Het Gentse bestuur zat in elk geval drie weken geleden rond de tafel met Trond Sollied, de ex-trainer waar ‘advies’ werd aan gevraagd. Er werd ook al gepolst bij andere coaches.