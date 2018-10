Verrassingsfeestje voor 30-jarige Amy loopt fataal af: vier zussen en hun echtgenoten komen om bij crash limousine in New York

Eén grote verrassing. Dat hadden Abigail, Mary en Allison zaterdag in petto voor de dertigste verjaardag van hun jongste zus Amy. Ze hadden een limousine gehuurd en zouden de hele dag feesten. Maar iets voor 14 uur sloeg het noodlot toe: de limousine crashte en twintig mensen, onder wie de vier zussen en hun echtgenoten, kwamen om het leven. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is onmogelijk om zo’n tragedie te vatten”, getuigt de tante van de vrouwen.

Ze was nog maar net in het huwelijksbootje getreden, maar Amy Steenburg uit Schoharie (New York) had zaterdag al opnieuw reden om te vieren: haar dertigste verjaardag. Een speciale dag die haar drie oudere zussen Abigail Jackson, Mary Dyson en Allison King niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan.

“Ze waren verantwoordelijk geweest en hadden een limousine gehuurd”, verklaart tante Barbara Douglas aan NBC News. “Zo zou er niemand dronken achter het stuur kruipen.”

Hoe het ongeval precies tot stand kwam, is nog niet duidelijk, maar om 13.55 uur slaagde de chauffeur van de limousine er niet in om tijdig te stoppen voor een kruispunt. Het voertuig reed in om enkele voetgangers om uiteindelijk tegen een geparkeerde wagen te knallen. Alle achttien inzittenden van de limousine en twee voetgangers kwamen om het leven.

Onder de slachtoffers: Amy Steenburg, haar echtgenoot Axel (29) en zijn broer Rich; Abigail en echtgenoot Adam, Mary Dyson en echtgenoot Robert en de vierde zus Allison King. Het is nog niet duidelijk wie de andere inzittenden waren.

Abigail en Adam laten twee dochters na - Archer (4) en Elle (1) - en ook Mary en Robert hadden nog een jong zoontje. “Mijn broer (de vader van de vier zussen, nvdr.) is gebroken”, aldus Douglas. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is onmogelijk om zo’n tragedie te vatten. Je vier dochters zien sterven… Het waren zulke slimme, mooie vrouwen die genoten van het leven. Het waren de beste nichtjes die je kon dromen. Ik ben zo nerveus. Ik kan echt niet meer zeggen.”

Er werd intussen al een GoFundMe-pagina opgericht voor de kinderen van Adam en Abigail. “Archer en Elle hebben hun ouders op een tragische wijze verloren. Adam en Abby waren geweldige ouders. Terwijl de familie er alles aan doet om de kinderen bij te staan, zullen er uitgaven zijn waarmee ook wij hen kunnen helpen”, schreef een vriend erbij. “Het is aan ons om hen bij te staan in een periode waarin ze zich hulpeloos zullen voelen.” In enkele dagen tijd werd er al 6.000 dollar ingezameld.