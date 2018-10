Vrouw in trein schokt het internet met racistische scheldtirade: “Schoon genoeg van immigranten”

Lerares Nassima Iggoute en haar vrienden kregen het zaterdag zwaar te verduren op een Londense trein. Twintig minuten lang kon een onbekende vrouw het niet laten om zich racistisch uit te laten tegenover de groep. Een filmpje dat de dame maakte en vervolgens plaatste op Facebook, gaat momenteel razendsnel viraal.

“We zaten in een trein van de London Overground toen het gebeurde”, vertelde Iggoute in haar Facebook-bericht. “Voor ons zat deze vrouw. Ze keek ons aan, vroeg of we Engels spraken en of we Britten waren.”

Kort nadien begon de vrouw aan haar scheldtirade. “Twintig minuten lang maakte ze zich schuldig aan haatspraak. Het vergde veel van me om kalm te blijven in zo’n situatie, maar ik moest haar filmen om dit te kunnen melden.” De uitspraken van de vrouw waren dan ook bijzonder stuitend. Terwijl ze om de haverklap begon te vloeken en het V-teken maakte, liet ze ook haar mening over immigranten op beledigende wijze meer dan duidelijk. “Groot-Brittannië is een klein land, we hebben schoon genoeg van immigranten”, klonk het onder meer.

Diezelfde dag nog riep Iggoute op via sociale media om de haarden beelden te delen. Dat werd ook massaal gedaan: op enkele dagen tijd zagen al meer dan 450.000 mensen het filmpje. Of de vrouw zich aan een straf mag verwachten, blijft voorlopig onduidelijk.