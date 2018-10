Hij veranderde van rechtsbuiten naar linksachter en is nu assistkoning van Antwerp: “Maar ik ga niet elke week twee assists geven”

Antwerp kwam met de schrik vrij in Eupen. Na een zwakke eerste helft stond het 1-0 in het krijt, maar dat werd in de tweede helft rechtgezet na doelpunten van Refaelov en Rodrigues. Maar vooral dankzij alweer twee assists van Simen Juklerod (26). Bij de laatste vier doelpunten van Antwerp kwamen alle assists van de Noorse linksachter.

Vijf assists. Daarmee moet Simen Juklerod alleen Hans Vanaken laten voorgaan in het Pro Assist-klassement van de Jupiler Pro League. Redelijk straf voor een linksachter. Al is Juklerod niet zomaar een linksachter. Voor hij deze zomer de overstap maakte naar de Bosuil, speelde hij in Noorwegen bij Valerengen vaak als rechtsbuiten. De aanvallende skills die hij daar opdeed leggen hem bij Antwerp geen windeieren. “Het was een doel van me om wat assists bij elkaar te krijgen, maar vier in twee wedstrijden ...