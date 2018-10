Lokeren-trainer Maes stelt zichzelf in vraag na slechtste competitiestart ooit, maar...Lambrecht behoudt (voorlopig) het vertrouwen

Vijf op dertig. Dat is het dramatische resultaat na tien speeldagen. Nooit eerder begon Lokeren zo slecht aan de competitie. “Ik stel mezelf in vraag, maar we laten ons hoofd niet hangen”, aldus trainer Peter Maes, die nog het vertrouwen van voorzitter Roger Lambrecht geniet: “Liever met Peter, dan met een andere trainer.”