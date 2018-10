De grootste kraan ter wereld is Belgisch

Kraanspecialist Sarens doet zijn slogan ‘Niets te zwaar, niets te hoog’ weer alle eer aan. Het familiebedrijf uit Wolvertem bouwt in de Gentse kanaalzone ’s werelds grootste kraan op. Na het proefdraaien en de homologatieprocedure verhuist die begin 2019 voor vier jaar naar het Britse Hinkley Point, Somerset. “De ogen van de hele wereld zullen op dit prestigeproject gericht zijn.”

Groot, groter, grootst. Het lijkt wel het mantra in het (kracht)patserwereldje van de hijskranen. Een wereldje waarin het Belgische Sarens de absolute wereldtop is. “Ons vorige topmodel, de SGC-140, kon in één beweging 1.000 ton heffen over 100 meter.” Dat kan je vergelijken met het verplaatsen van een honderdtal autobussen van De Lijn in één beweging over de lengte van een doorsnee voetbalveld. “Ons nieuwste paradepaardje, de SGC-250, kan 2.000 ton hijsen over diezelfde ­afstand en is daarmee wereldkampioen”, zegt Carl Sarens (45), operationeel en technisch ­directeur en vierde generatie in het familie­bedrijf dat zijn overgrootvader in de jaren 40 van de vorige eeuw startte.

“En zo goed als volledig van Belgische makelij”, voegt zijn 11 jaar jongere broer Matthias toe, die als burgerlijk ingenieur bouwkunde mee aan de wieg stond van deze superkraan. “Daar is al bijna twee jaar werk in gekropen. Er komt nogal wat reken- en tekenwerk aan te pas. Toch geeft het altijd weer een kick wanneer je de kraan in het écht ziet verrijzen”, klinkt het trots.

Europese normen voorbij

De komende weken zal de kraan, “een miljoeneninvestering”, proefdraaien op een werf in de Gentse kanaalzone. “Daarbij drijven we het hele gevaarte tot het uiterste, verder zelfs dan de Europese normen vereisen. Daarna komt de officiële controle­instantie langs om het vereiste CE-certificaat af te leveren. Pas dan is ze gebruiksklaar”, zegt Carl Sarens. Net op tijd voor haar eerste grote klus, want “de SGC-250 wordt begin 2019 al verwacht in het Verenigd Koninkrijk”. Daar zal ze vier jaar lang worden ingezet bij de bouw van een nucleaire site in ­Hinkley Point, een ­project van het Franse Bouy­gues Travaux ­Publics en het Britse Laing O’Rourke Construction met een prijskaartje van 20 miljoen pond, om­gerekend een slordige 22,7 miljoen euro. “Een uitermate prestigieus project, niet enkel in het Verenigd Koninkrijk en Europa, maar wereldwijd”, zei project manager Mark Rowlands begin dit jaar toen Sarens de deal wereldkundig maakte. “De ogen van de hele wereld zullen gericht zijn op de prestaties van deze kraan.”