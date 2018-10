Onze punten van speeldag 10 in de Jupiler Pro League: 19 gebuisden met één grote flop, twee absolute uitblinkers

DE UITBLINKERS

Razvan Marin (Standard): 9/10

Wat een wedstrijd van Razvan Marin tegen Club Brugge. ­Samen met zijn luitenant Cimirot speelde de kleine Roemeen het Brugse middenveld compleet in de vernieling. Vanaken en Vormer waren werkelijk nergens. Naast zijn verdedigende werk was Marin ook in aanvallend opzicht de drijvende kracht bij de Luikenaars. Met een steal en een goede pass – zijn kwaliteiten in een notendop – zette hij Carcela op weg naar de 1-0. Na de rust mocht hij zelf de wedstrijd ...