Nazaten van Hitler doorbreken decennialange stilte: “Merkel? Intelligent en slim. Trump? Ik hou niet van leugenaars”

De drie laatste levende nazaten van Hitler wonen al hun hele leven in de buurt van New York. Hier hun ouderlijke woning in Patchogue. Foto: Photo News

De drie laatste nazaten van Adolf Hitler hebben in Bild hun decennialange stilzwijgen doorbroken. De Duitse tabloid spoorde de achterneven van de Duitse dictator op in de buurt van New York, en kon hen enkele citaten over de Duitse kanselier Merkel en de Amerikaanse president Trump ontlokken.

Willy Hitler en zijn Ierse moeder Bridget Dowling. Foto: Photo News

Alexander, Louis en Brian Stuart-Houston zijn de zonen van William Patrick Hitler. “Willy”, zoals hij liefkozend genoemd werd, was dan weer de zoon van Alois Hitler, de halfbroer van de nazi-dictator en een Ierse vrouw.

Willy probeerde in de jaren 30 een tijdlang te profiteren van zijn status als familielid van Hitler, maar zijn relatie met zijn oom was altijd onderkoeld, en Willy emigreerde in de jaren 30 naar de Verenigde Staten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht hij zelfs in de Amerikaanse marine tegen het nazi-Duitsland van zijn oom.

Willy Hitler overleed in 1987. Foto: Photo News

Teruggetrokken

Na de oorlog raakte de man echter aan lagerwal: hij verhuisde met zijn Duitse vrouw Phyllis naar Long Island nabij New York, en trok zich terug uit het publieke leven. Uit vrees voor wraak van neonazi’s, en omdat hij zijn zonen de zware last van zijn familienaam wilde besparen, wijzigde hij die eerst naar ‘Hiller’ en later naar ‘Stuart-Houston’. Willy Hitler overleed in 1987.

Twintig jaar geleden onthulde de Britse auteur David Gardner in een boek echter het bestaan van de drie laatste levende nazaten van Hitler. De dictator stierf zoals bekend kinderloos, en ook Howard – de oudste zoon van Willy Hitler – overleed in 1989 in een verkeersongeval. Sinds de onthulling weigerden de drie broers echter alle contact met de media. Een reporter van de Duitse tabloid Bild spoorde het trio echter op, en kon hen voor het eerst enkele citaten ontlokken.

Stilte doorbroken

Brian en Louis, die samen een huis in Long Island betrekken, wilden duidelijk niet meewerken. Als een twee meter hoge muur, een korte “sorry” en een gesloten deur nog niet duidelijk maakten dat het duo geen vreemdelingen op zijn eigendom duldde, deden de acht sprinklers dat wel.

Alexander Stuart-Houston woont tot op vandaag in Patchogue, waar ook zijn vader decennialang woonde. Foto: Photo News

Hun oudste broer Alexander (68), die drie kwartier noordelijker in Patchogue woont, was wel aanspreekbaar. Al was de begroeting niet al te hartelijk: “Wij spreken nooit met journalisten. U was vandaag al bij mijn broers, nietwaar?” Maar op de verrassende vraag wat hij van de hedendaagse Duitse politiek vindt, wil Alexander plots wel antwoorden: “Merkel? Ik ben fan. Ze is goed, ze lijkt intelligent en slim. Haar aanpak van de vluchtelingencrisis? De kanselier doet wat ze moet doen. Als ik kon, zou ik voor haar stemmen.”

De man blijkt minder fan van de Amerikaanse president Trump. Nochtans is hij naar eigen zeggen al levenslang een overtuigd Republikein, net als zijn broers. “De laatste persoon die ik bewonder, is Donald Trump. Hij is zeker niet een van mijn favorieten.” Nochtans is hij het wel eens met enkele standpunten van de president. “Sommige dingen die Trump zegt, zijn goed. Maar de meeste… Het is de manier waarop hij het doet, die me irriteert. En ik hou helemaal niet van leugenaars.”