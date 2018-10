Albanese moordenaar die dubbelleven leidde in ons land voor de rechter verschenen Video: Thijs Pattyn

Ieper - De Albanese moordenaar Erjon S., die jarenlang een dubbelleven leidde in de West-Vlaamse gemeente Geluwe, is maandagochtend voor de rechter verschenen. Hij riskeert drie jaar cel voor valsheid in geschrifte, aanmatiging van valse naam en oplichting.

Zijn advocaat vraagt voor de eerste twee tenlasteleggingen een straf met probatie-uitstel. Dat ligt echter moeilijk, aangezien hij in de gevangenis van Sint-Gillis verblijft. Voor oplichting vraagt hij de vrijspraak, omdat zijn vrouw en kinderen van 10, 12 en 15 jaar uit Geluwe hem nog altijd graag zien. Ze proberen hem elk weekend te bezoeken in de gevangenis. De advocaat las ook emotionele brieven voor namens de vrouw en kinderen van Erjon S., die niet aanwezig zijn in de rechtbank vanwege de persaandacht.

De straf zou bovenop zijn Italiaanse veroordeling komen. Ruim vijftien jaar geleden kreeg de Albanees bij verstek een levenslange celstraf voor een moord daterend van 2000. Samen met twee bendeleden bracht hij toen de 20-jarige prostituee Betty Ramirez om het leven in Mortizza. Maar in plaats van zijn straf in de gevangenis uit te zitten, leidde hij al jarenlang een dubbelleven in Geluwe. Na de moord vluchtte hij immers naar ons land en kon hij asiel aanvragen met een valse naam en geboortedatum.

Pas in 2015 werd hij gevat en uitgeleverd aan Italië voor zijn proces, waar zijn straf werd herleid naar zeventien jaar cel. Twee jaar later mocht hij terugkeren naar ons land om dichter bij zijn familie te kunnen zijn. Erjon S. verblijft momenteel in de gevangenis van Sint-Gillis, waar hij de rest van zijn straf uitzit.