Sint-Pieters-Woluwe nodigt iedereen uit voor de “Blootstelling”

Sint-Pieters-Woluwe - ‘Wolumag’, het informatieblad van de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe, nodigt de inwoners deze maand uit op een “blootstelling”. De zoveelste taalblunder. Vlaamse schepen Helmut De Vos denkt dat het om een doelbewust blunder gaat.

Woluwe nodigt zijn inwoners dus uit op een “blootstelling”. Wat dat juist inhoudt, staat eronder. In het Frans. Enkel in het Frans. Het blijkt om een tentoonstelling te gaan van honderd lokale kunstenaars. Onder hen ook de Vlaamse Carla Dejonghe.

Carla Dejonghe (52) zit voor Open VLD in de oppositie van Sint-Pieters-Woluwe. “Ik erger me mateloos aan die fouten. Op onze gemeentediensten werken hoe langer hoe minder mensen die Nederlands kennen. Dan jagen ze de Franse teksten maar door Google Translate, de vertaalmachine van Google.

“Grafsteen effectief handhaven”

Het klopt dat ze in Sint-Pieters-Woluwe Google Translate gebruiken. Wanneer je “exposition” invoert, geeft Google Translate inderdaad als vertaling “blootstelling”. In het oktobernummer van vorig jaar ging het compleet fout, met die Google Translate. Toen gaf Wolumag de inwoners tips hoe hun grafzerken ecologisch te onderhouden. Dat leidde tot volgende, pijnlijk humoristische passage:

“Toussaint aanpak, symbolisch tijd voor sommigen van ons, die de begraafplaats zal het hoofd voor een moment van herinneringen en de traditionele onderhoud van de familie graven ... Maar hoe je een grafsteen effectief te handhaven, terwijl zeggen verdringen bleekmiddel en producten die schadelijk zijn voor het milieu? “

De volgende maand plaatste de gemeente wel een correctie.

Ook officiële uitnodigingen blunderen

In dat vermaledijde oktobernummer van vorig jaar stond ook een artikel over de werkzaamheden aan het Dumonplein. Die waren afgelopen lente afgerond, en dus volgde een feestelijke opening. Toen kregen alle inwoners van de wijk Stockel een uitnodiging in de bus. Een tweetalige uitnodiging. De Vlamingen mochten “toespranken” verwachten en een optreden van “Pandore, muzziekkkoprps van de federale politie”.

Die feestelijkheden waren voor eind mei. Begin september was Woluwe opnieuw aan het feest. Toen ging de officiële uitnodiging uit van de “Shepen” van animatie.

In Woluwe is dat Helmut De Vos (CD&V), de Vlaamse schepen. In zijn verkiezingsfolder noteert hij bij de rubriek “Belangrijkste afgewerkte realisatie”: tweetalig magazine Wolumag. Over de “blootstelling”– “een taalfout” – zegt hij: “Dit is een eenmalig (doelbewuste?) blunder, want in vorige edities staat wel degelijk “tentoonstellingen”. Iemand heeft dit dus al dan niet doelbewust gewijzigd.”

“C’est la vie”

In Wolumag staat dat burgemeester Benoît Cerexhe (CDH) de verantwoordelijke uitgever is. Bij monde van zijn woordvoerder wuift hij de opmerkingen over de taalfouten weg. “Een fout in Wolumag. Ah, c’est la vie. Het is het leven, hé. Maar je mag niet denken dat we dat doen tegen de Nederlandstaligen. Het zijn fouten, en die gebeuren. Gewoon. Oké?”