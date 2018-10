Vincent Kompany gaat Brusselse werkzoekenden een les Nederlands geven

Brussel - Voor het tweede jaar op rij lanceert Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst, een campagne waarin Vincent Kompany de Brusselse werkzoekenden motiveert om Nederlands te leren. Dit jaar maken ze zelf kans op een les Nederlands van de stervoetballer en zijn campagnekompaan, YouTube-fenomeen Abdel en Vrai.

De nieuwe campagne houdt een wedstrijd in voor de Brusselse werkzoekenden en de inzet is groot: negen winnaars maken kans op een les Nederlands van de Rode Duivel.

“Ik vind het belangrijk dat na het succes van vorig jaar een stapje verder wordt gezet. Daarom ben ik ook zo blij met de inzet van Abdel, die nog elke dag actief is op het terrein. Ik hoop dat we samen de jonge werkzoekenden opnieuw kunnen inspireren om via Actiris Nederlands te leren en hun kansen op werk te vergroten”, zegt Vincent Kompany.

Op de website van de vorige succesvolle campagne “japprendsleflamandavecvincent” kunnen de Brusselse werkzoekenden een korte test van zes vragen afleggen om te zien welke optie het best bij hen past om de Nederlandse taal te leren. Dat kan een beroeps- of opleidingstraject bij VDAB Brussel zijn of wie in Brussel zonder job zit, kan taalcheques aanvragen waarmee je volledig gratis lessen Nederlands kan volgen bij organisaties als Het Huis van het Nederlands.

Op het einde van de test kunnen de werkzoekenden zich inschrijven voor de wedstrijd en kans maken op een Nederlandse les van leraar Vincent Kompany. De wedstrijd loopt nog tot woensdag 7 november 2018.