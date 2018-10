12 Belgen opgepakt in Noord-Frankrijk voor druggebruik

Twaalf Belgen zijn in de nacht van zaterdag op zondag in het Noord-Franse Loon-Plage opgepakt door de Franse politie, omdat ze drugs bijhadden.

De Belgen woonden een zogeheten rave party bij, waarop zo’n 400 mensen aanwezig waren, meldt France 3. De meeste deelnemers aan de party kwamen volgens televisiezender France 3 uit België en Nederland.

Naast het dozijn Belgen werden ook twee Nederlanders en een Duitser opgepakt voor drugsbezit. Ze werden in voorlopige hechtenis genomen. Er is een onderzoek ingesteld naar de organisatoren van het feest waarvoor geen vergunning was gegeven.