Dakloze jongeman doodgeschoten bij politieactie in Duitsland

Een onderzoek is maandag geopend naar het neerschieten door een politieman van een dakloze in de Noord-Duitse stad Bad Oldesloe zondagmiddag.

De politieagent die de dakloze neerschoot is nog niet ondervraagd kunnen worden. “Hij is in shock”, aldus een politiewoordvoerder. De politie zei dat de 22-jarige dakloze man ter plaatse stierf. Naast hem werd een mes met een snijblad van 18 centimeter aangetroffen.

De politie had een oproep binnengekregen rond 11.00 uur zondagmiddag. In die oproep werd melding gemaakt van een man met een mes die zich in de buurt van de zwembaden van Bad Oldesloe ophield. Toen de politie met drie patrouillewagens arriveerde, zagen ze een man op 300 meter afstand van de zwembaden. De actie eindigde met het fatale schot dat afgevuurd werd.

Het parket van Lübeck is een onderzoek gestart.