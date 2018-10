Verdediging treinbestuurder vraagt opnieuw taalwijziging in dossier treinramp Buizingen

Halle -

De verdediging van de treinbestuurder die vervolgd wordt voor de treinramp in Buizingen heeft maandag voor de Brusselse arrondissementsrechtbank opnieuw een taalwijziging in het dossier gevraagd. De verdediging had die taalwijziging al gevraagd voor de politierechtbank in Halle maar dat verzoek werd verworpen. De zes rechters van de arrondissementsrechtbank moeten zich nu ten laatste op 12 november uitspreken.