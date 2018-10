Gewezen arts schuldig bevonden maar niet veroordeeld in zaak van “gestolen kinderen”

Een voormalige gynaecoloog (85) is in het zogeheten “gestolen kinderen”-proces over de Francoperiode in Spanje wel schuldig bevonden, maar hij is niet tot een straf veroordeeld, omdat de feiten verjaard zijn. Dat heeft de Madrileense rechtbank die de zaak behandelt, beslist.

De vroegere gynaecoloog, Eduardo Vela, was door Ines Madrigal, een spoorwegbediende van 49 jaar, ervan beschuldigd dat hij haar van haar biologische moeder had gescheiden en in juni 1969 haar geboorteakte had vervalst. Het kind was vevolgens aan een vrouw gegeven die geen kinderen kon krijgen.

Het is het eerste proces over de zogeheten “gestolen baby’s”-dossiers. In het Franco-tijdperk, na de burgeroorlog (1936 - 1939) werden kinderen van tegenstanders van het regime ‘gestolen’ vlak na hun geboorte. Artsen vertelden de kersverse ouders dat de kinderen waren overleden, maar in werkelijkheid werden ze gestolen om aan andere ouders, die meer regeringsgezind waren, te geven.

Het openbaar ministerie had een straf van 11 jaar cel gevorderd in het geval van Eduardo Vela.