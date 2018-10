De politie van Nepal is er - eindelijk - in geslaagd een 35-jarige smokkelaar van onderdelen van wilde dieren en zes jagers die voor hem werkten op te pakken.

Het zevental was negen jaar eerder veroordeeld voor het doden van twee zeldzame neushoorns in het Chitwan-natuurpark. Wereldwijd zouden zer nog maar 2.000 neushoorns in leven zijn. 645 van hen, van de soort rhinoceros unicornis of Indische neushoorn, leven in Nepal.