Leuvense politie lanceert speciale patrouille: te fiets en te paard tegen overlast door transmigranten

Leuven - De Leuvense lokale politie heeft maandagochtend een speciale patrouille georganiseerd in de zone op en rond het Sportkot, het Arenbergpark, en het fietspad langs de Dijle en het Egenhovenbos. Daar loopt een fietspad dat door heel wat pendelaars en jongeren op weg naar school dagelijks wordt gebruikt, maar de laatste weken had de politie heel wat klachten gekregen over overlast door transmigranten. Daarom werd er maandag gepatrouilleerd door politie te fiets en te paard, zo meldt de Leuvense lokale politie.

“De voorbije weken hadden een aantal gebruikers van het fietspad er zich over beklaagd dat ze regelmatig groepjes te voet tegen komen, wat zorgde voor een verhoogd onveiligheidsgevoel”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Die personen te voet zijn transmigranten die in de regio hopen een vrachtwagen te vinden om hen in Groot-Brittannië te brengen en de route gebruiken als verbinding tussen het station en de autosnelwegparking in Heverlee.”

Foto: atb

Bijkomend probleem is dat door de aanwezigheid van de transmigranten heel wat vuilnis in deze zone wordt achtergelaten, aldus de politie. Die hield de voorbije weken al verschillende opruimacties, in samenwerking met de reinigingsdienst, en ook in de nabije toekomst staat een nieuwe opruimactie gepland.

“Vanochtend hebben agenten van de cavalerie van de federale politie samen met inspecteurs van het fietsteam van de lokale politie een eerste keer extra toezicht gehouden in deze zone, met als voornaamste doel het veiligheidsgevoel bij de gebruikers van het fietspad te verhogen”, gaat de politiewoordvoerder verder. “De patrouilles te paard en per fiets zullen de komende weken nog regelmatig in de betreffende zone al dan niet samen aan het werk gaan.”