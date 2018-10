Primeur: Scouts en Chiro kopen samen sjorhout aan

De jeugdbewegingen Scouts&Gidsen Vlaanderen en Chiro doen een gezamelijke groepsaankoop van sjorhout. Ze doen dat voor het eerst. “Het drukt de kosten en bespaart transport.”

Geen kamp, zonder sjorren. Maar daarvoor is sjorhout nodig. De Scouts&Gidsen Vlaanderen, zette twee jaar geleden al een groepsaankoop voor sjorhout op, voor haar groepen. “Op die manier kunnen we alle groepen garanderen ecologisch en fairtrade hout aan te kopen. Door voor grote groepen aan te kopen, konden we de leveringen goed coördineren - anders moet elke groep dat apart regelen - en dat bespaarde ferm op het transport’, zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

Er was ook financieel voordeel. Doordat de Scouts 42 kilometer sjorhout kocht, konden ze een mooie prijs bedingen. Nu komen daar nog de Chiro-bestellingen bij, wat de prijs opnieuw zal drukken.