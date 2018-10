Nog meer problemen voor Ronaldo? “Tweede slachtoffer heeft zich gemeld”, Portugees vermoedt een complot

Komt Cristiano Ronaldo in nog nauwere schoenen terecht? De advocaat van de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting, komt nu met het statement dat een tweede vrouw zich gemeld heeft voor dezelfde feiten. CR7 ziet in dit alles een complot, beweren ze in Italië.

Kathryn Mayorga zegt in juni 2009 verkracht te zijn door stervoetballer Cristiano Ronaldo. Die zat die zomer op een wolk: hij had net een transfer versierd van Manchester United naar Real Madrid en stond aan de absolute voetbaltop. Toen ze hem op vakantie in de VS tegen het lijf liep in een nachtclub, belandde ze met hem en nog wat anderen in een appartement in Las Vegas. Daar vergreep hij zich aan haar, zo zegt Mayorga. “Ik riep no, no, no. Maar toen besprong hij me.”

Ronaldo noemde de beschuldigingen “fake news” en blijft ontkennen, zelfs toen uit documenten bleek dat de voetballer zwijggeld betaald zou hebben aan de vrouw. Toch besliste de politie van Las Vegas om het onderzoek naar de verkrachting te heropenen. Ronaldo kreeg wel de volle steun van zijn club Juventus, die twee controversiële tweets de wereld instuurde.

Tweede vrouw

Nu komt de advocaat van Mayorga met een verklaring die Ronaldo niet graag zal horen. “Ik heb een gesprek gehad met een vrouw die zegt hetzelfde meegemaakt te hebben als mijn cliënt Mayorga. Ik heb die bevindingen doorgestuurd naar de politie van Las Vegas”, vertelt Leslie Stovall aan The Daily Mail.

Stovall weigerde de naam van de vrouw te noemen in het interview, maar zei wel dat hij haar gegevens heeft doorgespeeld aan de politie van Les Vegas.

“Complot”

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is de Portugees er stilaan van overtuigd dat dit alles een complot is van Real Madrid om hem neer te halen. Meer specifiek: van voorzitter Florentino Perez. Ronaldo’s verhouding met Perez is nooit uitstekend geweest. Toen CR7 Madrid verliet, waren vele kenners het erover eens dat de relatie met de Real-voorzitter daar voor iets tussenzat.

La Repubblica beweert dat Ronaldo een Madrileens complot ruikt nu de beschuldigingen van verkrachting weer opduiken, naast onder andere zijn bizarre rode kaart tegen Valencia in de Champions League en de zorgen die de sponsors van de Portugees zich nu maken.