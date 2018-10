Aantal eremoorden in Afghaanse provincie opmerkelijk gestegen, allemaal worden ze gelinkt aan dezelfde oplichter

Negen vrouwen zijn de jongste drie maanden dood aangetroffen in hun woning in de Afghaanse provincie Faryab. Elk van die moorden wordt gelinkt aan Rasool Landay, een oplichter die vrouwen deed geloven dat seks hebben met hem hét middel was om kinderen te kunnen krijgen. Daarna perste hij hen af. In het erg seculiere land wordt vermoed dat hun echtgenoten daar niet mee om konden en hun vrouw doodden.

#MeToo, daar hebben ze in veel rurale gebieden van Afghanistan nog niet van gehoord. Wel integendeel: vrouwen in het erg conservatieve land gaan er niet werken. Veel sociale contacten hebben ze ook niet: heel hun leven staat in het teken van kinderen maken.

Maar wat als dat niet lukt? Rasool Landay besefte hoe groot dat probleem is en vond er een gat in de markt in. Nu ja: de Afghaanse dertiger verzamelde enkele vertrouwelingen die getrouwde vrouwen met problemen om zwanger te worden moesten doen geloven dat hij hen kon “genezen”. Met succes: heel wat vrouwen kwamen bij hem langs en betaalden hem voor zijn diensten. In eerste instantie ‘behandelde’ hij hen met religieuze amuletten. Als dat niet hielp, had hij seks met hen.

Afpersing

Maar daar bleef het niet bij. Landay en zijn volgelingen - waarvan twee vrouwen al opgepakt zijn - filmden de seks. In ruil voor geld en juwelen dreigden ze er dan mee de beelden openbaar te maken. Dat heeft Farid Ghori, de openbaar aanklager in de provincie.

Nu zijn verhaal aan het licht is gekomen, is de politie een klopjacht gestart naar de man. Religieuze leiders en politici roepen op om hem te laten executeren. Wie een tip heeft naar waar de man zich bevindt, krijgt de gepantserde wagen van de provinciegouverneur zelfs cadeau.

Grote zorgen

De misdaden van de oplichter veroorzaken mogelijk nog meer problemen in de regio. Want in een conservatieve samenleving als die van Faryab is de naam van je familie voorgoed verdoezeld wanneer blijkt dat de vrouw des huizes het bed met iemand anders gedeeld heeft. Het is al vaker de aanleiding geweest voor eremoorden binnen de eigen familie. En nu de politie tijdens de zoektocht naar de oplichter op steeds meer dode vrouwen stuit, lijkt dat rampscenario zich af te spelen.

De voorbije drie maanden werden zo al negen vrouwen gedood als gevolg van gendergerelateerd geweld. “Het zijn er heel wat recent, en ik vraag me af of ze hieraan gerelateerd zijn”, zegt Naqibullah Fayeq, gouverneur van Faryab, aan The New York Times. Ter vergelijking: vorig jaar werden er in diezelfde periode vier vrouwen gedood. “En we zijn erg bang dat het aantal eremoorden alleen nog zal stijgen”, zegt Sharifa Azimi, bevoegd voor Vrouwenzaken binnen de provincie.