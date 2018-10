Te koop: huis met vergulde schoenen van Rode Duivel Dembélé in gevel als blikvanger

In de Jos Scheurweghstraat 40 in Deurne verkoopt AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, een gerenoveerde eengezinswoning met een speciaal extraatje. Het huis ligt aan het Bisthovenplein, waar Rode Duivel Mousa Dembélé als kind vaak voetbalde. Daarom is als eerbetoon een paar van zijn oude voetbalschoenen verguld en verwerkt in de gevel. Wie het huis wil kopen, zal moeten bieden onder gesloten omslag. Minimumbod: 236.000 euro.